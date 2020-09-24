В столице за прошедшие сутки обнаружили 330 больных COVID-19.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
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"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 330 человек. Трое больных умерли. За период пандемии коронавирус унес жизни 333 киевлян. На сегодня в столице уже 20 тыс. 665 подтвержденных случаев COVID-19», - написал он.
Так, вчера коронавирус обнаружили у 171 женщины в возрасте от 19 до 87 лет, 128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 14 девочек в возрасте от 3 лет до 17 и 17 мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет.
Заболели, в том числе 13 медиков.
В больницы госпитализировали 38 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 116 человек. Всего коронавирус преодолели 6 тыс. 159 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком - 60, Деснянском – 51 и в Днепровском районах - 44.
"Предотвратить попадание Киева в" красную зону " и возвращение к строгим ограничениям можно только соблюдая правила. Носите маску, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не уходите в места большого скопления людей! Берегите себя!"- подчеркнул мэр.
Коронавирус в Украине и Киеве: что известно
- По состоянию на утро 24 сентября в Украине с начала пандемии зарегистрировано 188 тыс. 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 757 летальных, 83 тыс. 458 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 тыс. 372 новых случая.
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