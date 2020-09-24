На сегодня в Киеве уже зарегистрировано 20 тыс. 665 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

В столице за прошедшие сутки обнаружили 330 больных COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

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"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 330 человек. Трое больных умерли. За период пандемии коронавирус унес жизни 333 киевлян. На сегодня в столице уже 20 тыс. 665 подтвержденных случаев COVID-19», - написал он.

Так, вчера коронавирус обнаружили у 171 женщины в возрасте от 19 до 87 лет, 128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 14 девочек в возрасте от 3 лет до 17 и 17 мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет.

Заболели, в том числе 13 медиков.

В больницы госпитализировали 38 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 116 человек. Всего коронавирус преодолели 6 тыс. 159 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком - 60, Деснянском – 51 и в Днепровском районах - 44.

"Предотвратить попадание Киева в" красную зону " и возвращение к строгим ограничениям можно только соблюдая правила. Носите маску, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не уходите в места большого скопления людей! Берегите себя!"- подчеркнул мэр.

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Автор: Виктория Токарева