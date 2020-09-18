В Киеве за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 291 человека, восемь умерли.
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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
"За минувшие сутки в Киеве обнаружили 291 больного. Восемь человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 304 киевлян», - заявил он.
По словам Кличко, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 18 тыс. 740.
«Заболели: 151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет; 119 мужчин в возрасте от 18 до 91 года; 10 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 4 дней до 17 лет», - сообщил он.
Также, по словам Кличко, заболели 9 медиков.
В больницы столицы попали 57 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровел за минувшие сутки 141 человек. Всего коронавирус преодолели 5 тыс. 742 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 61, в Днепровском районе - 40, а также 39 случаев в Дарницком районе.
"Помните о правилах - носите маску, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиком. Только сознание и ответственность каждого помогут остановить стремительное распространение вируса", - подчеркнул Кличко.
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