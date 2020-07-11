Снова антирекорд: в Киеве за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 125 человек, двое больных умерли

На сегодня в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 2058 человек выздоровели, 124 - умерли.

Количество жителей Киева, у которых обнаружили заболевание COVID-19, за прошедшие сутки увеличилось еще на 125 человек, двое больных умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Количество больных COVID-19 в столице в последние дни увеличивается. Еще у 125 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Двое больных умерли», - сообщил Кличко и добавил, что выздоровели за сутки 25 человек.

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Среди заболевших за прошедшие сутки - 57 женщин, 61 мужчина, 7 детей. В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов, остальные - на самоизоляции. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Дарницком районе - 36, в Шевченковском – 18, в Святошинском и Голосеевском районах - по 14 случаев.

Таким образом, по данным Кличко, на сегодняшний день в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 2058 человек выздоровели, 124 - умерли.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки заболевания коронавірусну болезнь COVID-19 подтвердили в 800 человек, в общем коронавирус обнаружили у 52 тысяч 843 украинцев.

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