За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 235 киевлян, четверо заболевших скончались.
Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.
По его данным, всего с начала пандемии коронавируса унес жизни 246 киевлян.
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На сегодня в столице уже 15 тыс. 511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет, 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 6 девочек в возрасте от 3 до 17 лет и 9 мальчиков в возрасте от 1 года до 17.
Заболели, в том числе и 8 медиков.
В больницы попали 34 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4 тыс. 826 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 37, Шевченковском - 35 и Днепровском районе - 30.
"Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими!" - отметил мэр.
Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 8 сентября
- С начала пандемии в Украине зарегистрировано 140 тыс. 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 934 летальных, 63 тыс. 546 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 411 новых случаев.
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