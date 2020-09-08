С начала пандемии в столице зарегистрировано 15 тыс. 511 подтвержденных случаев COVID-19.

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 235 киевлян, четверо заболевших скончались.

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.

По его данным, всего с начала пандемии коронавируса унес жизни 246 киевлян.

Читайте такжеВрач рассказал, почему при коронавирусе назначают антибиотики

На сегодня в столице уже 15 тыс. 511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет, 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 6 девочек в возрасте от 3 до 17 лет и 9 мальчиков в возрасте от 1 года до 17.

Заболели, в том числе и 8 медиков.

В больницы попали 34 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4 тыс. 826 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 37, Шевченковском - 35 и Днепровском районе - 30.

"Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими!" - отметил мэр.

Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 8 сентября

С начала пандемии в Украине зарегистрировано 140 тыс. 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 934 летальных, 63 тыс. 546 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 411 новых случаев.

Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм действий для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Куда бежать и кому звонить - читайте на УНИАН.

24% украинцев считают вовсе не угрожающей для себя эпидемию коронавируса, и только 14% - очень угрожающей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева