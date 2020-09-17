В столице за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 379 человек, среди которых 41 ребенок.
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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
«Число больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус выявили у 379 человек. Из них - 41 ребенок. 5 заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 296 киевлян», - написал мэр.
На сегодняшний день в столице уже зарегистрировано 18 тыс. 449 подтвержденных случаев COVID-19.
Вчера заболели 208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет, 130 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 20 девочек от 7 месяцев до 16 лет и 21 мальчик от 3 лет до 17.
Заболели, в частности, 7 медиков.
Не уменьшается и число госпитализированных больных - в больницы попал 31 пациент. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 82 человека. Всего коронавирус преодолел 5 тыс. 601 житель Киева.
Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 72, в Днепровском районе - 59 и в Деснянском районе - 55 случаев.
"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожными и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!"- подчеркнул Кличко.
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