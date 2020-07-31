На сегодня в столице уже 8 241 подтвержденный случай заболевания.

В Киеве за минувшие сутки зарегистрировано 110 случаев заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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По его словам, среди новых больных 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет и 3 девочки в возрасте от 5 до 12 лет. А также 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и четыре мальчика от 16 до 17 лет.

Кроме того, среди заболевших за минувшие сутки четверо медиков.

"В больницы столицы госпитализированы 26 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей... Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе – 28, в Деснянском районе - 16 и в Днепровском районе - 11 случаев", - сообщил мэр.

Кличко отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 64 человека. Всего коронавирус уже преодолели 2 тыс. 941 житель Киева.

"На сегодняшний день в столице уже 8 тыс. 241 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 31 июля лабораторно подтверждены 69 тыс. 884 случаи COVID-19, из них 1 тыс. 693 летальные, 38 тыс. 752 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1 тыс. 090 новых случаев.

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