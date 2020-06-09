Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировано в Святошинском районе - 7.

В Киеве за минувшие сутки заболевание COVID-19 подтвердили у 33 человек, среди них один медик.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Facebook.

По его информации, двое больных умерли.

Читайте такжеКиев и семь областей Украины не соответствуют требованиям для дальнейшего ослабления карантина - Минздрав

Среди заболевших 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 12 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет, а также 9-летний мальчик. В больницы столицы госпитализированы 5 человек. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявлено в Святошинском районе - 7. В Оболонском и Подольском - по 5 случаев.

По словам Кличко, выздоровели за минувшие сутки 37 киевлян.

На сегодняшний день в Киеве в целом уже 3 тыс. 523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период пандемии от коронавируса умерли 79 человек, преодолели коронавирус 925 киевлян.

Как сообщал УНИАН, на COVID-19 в Украине заболели уже более 27 тыс. 856 человек, за минувшие сутки - 394.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram