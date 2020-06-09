В Киеве за минувшие сутки заболевание COVID-19 подтвердили у 33 человек
В Киеве за минувшие сутки заболевание COVID-19 подтвердили у 33 человек, среди них один медик.
Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Facebook.
По его информации, двое больных умерли.
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Среди заболевших 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 12 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет, а также 9-летний мальчик. В больницы столицы госпитализированы 5 человек. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем медиков.
Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявлено в Святошинском районе - 7. В Оболонском и Подольском - по 5 случаев.
По словам Кличко, выздоровели за минувшие сутки 37 киевлян.
На сегодняшний день в Киеве в целом уже 3 тыс. 523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период пандемии от коронавируса умерли 79 человек, преодолели коронавирус 925 киевлян.
Как сообщал УНИАН, на COVID-19 в Украине заболели уже более 27 тыс. 856 человек, за минувшие сутки - 394.
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