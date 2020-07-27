В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 70 человек

Больше всего случаев заболевания выявили за прошедшие сутки в Деснянском районе - 13, в Дарницком - 12 и в Соломенском районе - 9.

В Киеве за минувшие сутки количество больных, у которых подтверждено заболевание COVID-19, увеличилось на 70 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.

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«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 70 человек. На сегодняшний день в столице уже 7690 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - отметил Кличко.

За прошедшие сутки, по его данным, инфицирование коронавирусом подтверждено у 25 женщин, 39 мужчин, 6 детей.

В больницы столицы госпитализировали 8 человек, остальные - находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 июля в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 65 тыс. 656 случаев COVID-19, за сутки - 807 новых

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