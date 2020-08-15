В Киеве антирекорд: за минувшие сутки обнаружили 232 новых случая COVID-19 (карта)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 40, в Днепровском – 34, и в Дарницком районе - 33.

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировано 232 новых случая СOVID-19, один человек умер.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

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«За прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 232 жителей Киева. 16 из них - дети. Один случай - летальный», - сообщил он и уточнил, что среди больных - 122 женщины, 94 мужчины, 16 детей.

27 пациентов были госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 40, в Днепровском – 34, и в Дарницком районе - 33.

Таким образом, добавил он, сегодня в Киеве зафиксировано 10 392 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 151 человек умер, 3373 - выздоровели.

Кличко напомнил, что 13 августа в Киеве установлен «желтый» уровень эпидемической опасности. Ограничения, связанные с этим, начнут действовать с понедельника, 17 августа.

"Призываю всех соблюдать правила и быть осторожными! Давайте вместе не позволим вирусу взять верх над ситуацией! Берегите себя!" - в который раз подчеркнул Кличко.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая