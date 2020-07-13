Больше всего случаев заболевания выявили за минувшие сутки в Святошинском районе - 13, в Шевченковском - 11 и в Днепровском районе - 7.

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 56 человек, в том числе у четырех медиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга.

«Число жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - четверо медиков. На сегодня в столице уже 6 тыс. 238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Читайте такжеВ общежитии одного из киевских университетов зафиксирована вспышка COVID-19

Среди заболевших за минувшие сутки - 21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет и девочка, которой 12 лет, а также 31 мужчина от 19 до 80 лет и трое мальчиков - от 4 до 17 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали девять пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам Кличко, за минувшие сутки выздоровел 51 человек. Всего коронавирус преодолели 2 тыс. 109 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Святошинском районе - 13, в Шевченковском - 11 и в Днепровском районе - 7 случаев», - сказал Кличко.

Мэр также объяснил с чем связано меньшее число выявленных больных в выходные дни. «Как говорят специалисты, в выходные меньше людей обращаются к медикам и сдают тесты. Также, сегодня почти 50% исследований делают в частных лабораториях, которые в выходные дни не работают», - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 54 тыс. 133 случаи COVID-19, за прошедшие сутки - 612 новых.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram