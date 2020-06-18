За прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 58 человек, один - умер

На сегодня в столице уже 4 тыс. 84 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 58 человек, один человек умер.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своем Telegram-канале.

"Еще на 58 человек за минувшие сутки увеличилось количество жителей Киева, у которых выявили заболевание коронавирусом. Один человек умер. На сегодняшний день в столице уже 4 тыс. 84 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - отметил он.

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По словам Кличко, за минувшие сутки коронавирусной болезнью заболели 25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет и 28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет, а также три девочки, которым 5, 7 и 12 лет, и 2 мальчика в возрасте 2 и 7 лет.

Кроме того, заболели и четверо медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 56 человек. Всего коронавирус преодолели 1 тыс. 286 жителей столицы", - уточнил мэр.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Соломенском - 11, Оболонском - 8 и Святошинском районах - 7 случаев.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 июня COVID-19 в Украине заболели уже 34 тыс. 63 человека, за минувшие сутки - 829.

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