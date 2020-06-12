В Киеве за 11 дней загруженность больниц больными COVID-19 увеличилась на 11% - Минздрав

Степанов отмечает, что в Украине ежедневно растет госпитализация пациентов с COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Киеве за 11 дней загруженность больниц больными COVID-19 увеличилась на 11%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сообщил на онлайн-брифинге.

Министр отметил, что в Украине каждый день растет госпитализация пациентов с COVID-19.

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«Мы госпитализируем тех людей, которые в этом нуждаются, которые находятся в тяжелом состоянии», - отметил он.

«За 11 дней в Киеве заполненность коек увеличилось с 35 до 46%, то есть увеличение на 11% за 11 дней - это количество коек, которое предусмотрено для больных COVID-19», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 12 июня зарегистрировано 29 тыс. 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13 тыс. 567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новых случая заболевания.

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