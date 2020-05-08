На Киевщине 300% надбавки медикам за март уже выплачены или будут выплачены до конца дня – ОГА

В Киевской облгосадминистрации отметили, что 2 млн 125 тыс. грн были распределены на шесть больниц, которые непосредственно были задействованы в ликвидации последствий пандемии COVID-19.

И.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин заявил, что 300% надбавки медработникам, которые противодействуют COVID-19, за март уже выплачены или будут выплачены до конца дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на онлайн-брифинге.

«Относительно доплат медицинским работникам за март 2020 года. Сейчас доплаты и другие поощрительные выплаты, в том числе премии, начислены работникам медучреждений, которые непосредственно были заняты в ликвидации пандемии коронавируса, в размере 300% от должностного оклада за период с начала карантина и до конца марта месяца. Это средства из государственной субвенции и местных бюджетов», - заявил Володин.

Он отметил, что по информации из этих медучреждений - средства преимущественно уже выплачены или сегодня до конца дня будут выплачены.

«На сегодняшний день проведены соответствующие расчеты за март - это сумма 2 млн 125 тыс. гривен, эти средства распределены на шесть больниц, которые непосредственно были задействованы в ликвидации последствий пандемии», - добавил Володин.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19, которые предусматривают повышение бюджетного дефицита в три раза - до 298 млрд грн.

Представляя проект закона, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал его приоритетом финансирование борьбы с распространением коронавируса, включая повышение расходов на медицину на 16,4 млрд грн, пенсионное обеспечение - на 29,7 млрд грн, социальные расходы - на 19,5 млрд грн.

14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что средства из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, приобретение медицинского оборудования и медпрепаратов, которые используются для лечения больных COVID-19.

24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

В Украине по состоянию на утро 8 мая зафиксировано 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 504 новые случая.