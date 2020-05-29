Вспышка коронавируса в больнице скорой помощи Киева: в медучреждении прокомментировали информацию в СМИ (видео)

Информацию о 21 случае заболевания COVID-19 отрицают.

Руководство Киевской больнице скорой помощи прокомментировало сообщения СМИ о вспышке коронавируса в медучреждении.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Информацию о 21 случае заболевания COVID-19 отрицают. Соответствующее сообщение разместили на официальной странице. Информацию называют преувеличенной. Однако четверо их врачей сейчас лечатся от коронавируса в различных медучреждениях столицы, а еще 16, которые работают в отделениях травматологии, политравмы и кардиологии, - на самоизоляции.

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"Отделение кардиологии, где произошла вспышка болезни сейчас закрыто, в нем проведены мероприятия по санитарной дезинфекции. В больнице была проведена проверка со стороны эпидемиологических служб. Специалисты-эпидемиологи высоко оценили уровень организации работы больницы по противостоянию возможному распространению COVID-19 и предоставили свои рекомендации", - говорится в заявлении больницы.

О вспышке коронавируса со ссылкой на врачей медучреждения сообщило накануне издание LB.ua По словам врачей подтвердили коронавирус у 21 медработника. Болеют якобы и пациенты, хотя эта больница скорой помощи не является опорной в борьбе с вирусом. Експрестести в них показывают отрицательный результат, а вот ПЦР-тестирования, по словам медиков, никому не назначают. Диагностику на коронавирус врачи делали за собственные средства.

Как сообщалось, по состоянию на 28 мая количество жителей Киева, в которых подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 54 человека. За прошедшие сутки выздоровели 64 человека, а от начала эпидемии - 506 жителей. Всего в Киеве уже 2793 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

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