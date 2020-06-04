27 больных: в киевской военной части зафиксирована вспышка COVID-19

В военной части прошла дезинфекция в очаге заболевания площадью 1800 квадратных метров.

В военной части А0105, которая находится в Киеве на улице Дегтяревская, 19, обнаружена вспышка COVID-19. По состоянию на 3 июня там болеет 27 человек.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.

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По состоянию на 3 июня там болеет 27 человек. Из них 5 человек находятся на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре «ГВКГ», остальные находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

«Силами и средствами регионального санитарно-эпидемиологического управления осуществлена заключительная дезинфекция в очаге заболевания площадью 1800 квадратных метров. Медицинской службой воинской части проведена активная работа по выявлению возможных контактных лиц и их изоляция. Также отобрано более 150 образцов биологического материала для лабораторного исследования методом ПЦР. Командиру воинской части вручено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий с целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в столице вчера обнаружили еще 77 человек, больных COVID-19, среди них 15 медиков и 12 детей.

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