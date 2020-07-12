В Киеве обнаружили почти 70 новых случаев COVID-19

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Днепровском районе - 14, в Соломенском – 13 и в Святошинском районе – 9 случаев.

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирусную инфекциюй, увеличилось за прошедшие сутки еще на 67 человек.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко написал в Telegram-канале.

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По его информации, среди тех, кто заболел - 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет, а также три девочки в возрасте 3, 7 и 13 лет и два 2 мальчика - 12 и 14 лет. Заболели в том числе и два медика.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов, остальные находятся в режиме самоизоляции под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 14. В Соломенском - 13. И в Святошинском районе - 9 случаев", - сообщил Кличко.

На сегодня в столице уже 6182 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 12 июля в Украине зафиксировано 53 521 случаев коронавирусной инфекции. За сутки выявлено 678 новых случаев.

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