В Киеве снова более сотни новых инфицированных COVID-19

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Днепровском, Дарницком, Соломенском и Деснянском районах.

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, за минувшие сутки увеличилось еще на 105 человек, один больной умер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-пресс-брифинге.

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«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 105 человек. Среди них - 5 медиков. Один человек умер», - сказал Кличко и уточнил, что среди заболевших - 57 женщин, 40 мужчин и 8 детей. В медучреждения столицы госпитализировали 15 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 23, Дарницком - 18, и в Соломенском и Деснянском районах - по 13 случаев», - отметил Кличко.

Таким образом, на сегодняшний день, по словам мэра, в столице уже 5347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего от COVID-19 выздоровели 1733 жителя Киева, за прошедшие сутки - 91.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 июля в Украине лабораторно подтверждено 46 тыс. 763 случая заболевания COVID-19, за сутки – 876 новых. За время пандемии от COVID-19 выздоровели 20 тыс. 558 человек, умерли - 1 тыс. 212 человек.

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