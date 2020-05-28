В Киеве снова более чем пол сотни инфицированных COVID-19 за сутки

За сутки в столице количество тех, кто выздоровел после коронавируса, больше, чем количество тех, у кого подтвердили заболевание.

В Киеве зарегистрировано 2 тысячи 793 случая заболевания COVID-19, за сутки - 54 новых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 54 человека. Среди них - 11 медиков. Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился, и кто заболел. Когда за сутки выздоравливает больше людей, чем количество тех, у кого подтвердили коронавирус», - отметил мэр.

Кличко сообщил, что на сегодняшний день в Киеве подтверждено уже 2 тысячи 793 случаев заболевания COVID-19.

По его словам, за минувшие сутки на COVID-19 заболели 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки в возрасте 1 года и 11 лет, а также 17 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет и пятеро мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 10 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

«Выздоровели за сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 506 жителей столицы», - добавил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 тыс. 382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 летальных, 8 тыс. 439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

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