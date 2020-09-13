На сегодня в столице зарегистрирован 17261 человек, инфицированный коронавирусом.

В Киеве за прошедшие сутки еще 310 человек заболели COVID-19, трое - умерли.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Виталий Кличко.

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Среди заболевших за минувшие сутки - 166 женщин, 118 мужчин, 26 детей. В больницы столицы госпитализировали 52 пациента, остальные - лечатся дома. Больше всего случаев заболевания выявлено в Деснянском районе - 70, Дарницком - 54, Днепровском районе - 36 случаев, сообщили в пресс-службе Кличка

Всего на сегодняшний день в столице зарегистрирован 17261 человек, инфицированный коронавирусом, 269 летальных случаев от COVID-19. Всего коронавирус преодолел 5281 житель столицы.

"Не пренебрегайте своим здоровьем! Соблюдайте правила и берегите себя!"- подчеркнул Кличко.

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За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели 2 тыс. 476 человек, были госпитализированы 338 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 30 летальных случаев. За все время пандемии COVID-19 заболели 154 тыс. 335 украинцев.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Светлана Закелова