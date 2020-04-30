В Киевсовете заявили, что в столице не хватает тестов на коронавирус

По словам председателя комиссии Киевсовета, столичные лаборатории не успевают обрабатывать имеющиеся тесты.

Лаборатории Киева не могут справиться с обработкой анализов на коронавирус, заявляют в столичном горсовете.

Об этом сказал председатель комиссии Киевского горсовета по вопросам здравоохранения Олег Гелевей, пишет "Суспільне".

"Наши лаборатории уже не справляются. Центральная лаборатория города Киева, в соответствии со всеми нормами, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов. Так вот, уже не единичны случаи, когда результаты тестов выдают через три-четыре дня, поэтому мы отмечаем о том, что нужно, как и увеличить количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний на коронавирус", - заявил он.

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Он также подчеркнул, что столице "катастрофически" не хватает ПЦР-тестов, а украинская власть опаздывает с мероприятиями по борьбе с коронавирусом на 10 дней.

Кроме того, по словам Гелевея, тесты на коронавирус выдали только медикам мобильных бригад, которые работают только днем, тогда как быстрые их не получили.

Гелевей также добавил, что среди больных в столице "относительно высокий процент больных медиков". При этом доплаты получили только врачи трех инфекционных больниц.

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