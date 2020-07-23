В Киеве снова наибольший суточный прирост больных: статистика по районам

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки обнаружили коронавирус, выросло на 112 человек.

С начала 2020 года в Киеве зарегистрировали 7 278 больных на коронавирус. За минувшие сутки выявили 112 новых случаев заражения COVID-19.

О ситуации с коронавирусом в столице мэр города Виталий Кличко сообщил в Телеграмм-канале.

У кого диагностировали болезни за минувшие сутки

60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;

47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет;

2 девочки в возрасте 6 месяцев и 14 лет;

3 мальчики от 4 до 15 лет.

За минувшие сутки выздоровели 25 человек. Всего коронавирус преодолело 2 546 жителей столицы. В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие находятся в самоизоляции под контролем медиков.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего случаев заболевания выявили в минувшие сутки в Дарницком районе – 20. В Деснянском районе 16 новых больных, а в Печерском и Соломенском районах – по 13.

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Кличко сообщил, что в Киеве на коронавирус болеет много детей. За весь период заболели более 472 детей, 183 из которых только за последние 4 недели. Состояние 21 маленького пациента нуждалось в госпитализации. Мэр города связывает такую высокую заболеваемость среди детей с халатностью родителей.

"Болеют в Киеве и младенцы, и подростки. Самому младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети от 5 до 14 лет. Основная причина этого – халатность родителей", – сообщил Кличко.

Кличко призвал родителей объяснять детям важность соблюдения карантинных ограничений и контролировать соблюдение ими мер профилактики. Также он добавил, что не стоит отпускать детей в места, где есть риск заразиться.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 23 июля в Украине зарегистрировано 61 тыс. 851 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 тыс. 551 летальный, 34 тыс. пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 856 новых случаев заболевания.

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