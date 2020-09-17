В случае острой необходимости столица может развернуть около 11 тысяч коек для лечения больных коронавирусной инфекцией.
Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил в эфире «Украинского радио», информирует пресс-служба мэра.
По данным Кличко, сегодня в больницах столицы находятся более 600 пациентов, больных COVID-19, но число тех, кто нуждается в госпитализации, стремительно растет.
«Мы делаем все возможное, чтобы в случае необходимости можно было обеспечить лечение всех, кто в этом нуждается. Город может, в случае острой необходимости, развернуть до 11 тысяч коек для лечения больных. Также мы рассматриваем возможность привлекать ведомственные больницы», - сказал столичный голова.
По его словам, сегодня главное - не допустить инфекционного взрыва, когда медицинская система может не справиться с большим количеством больных.
«Киевляне должны понять, что болезнь не отступила. Мы все устали от карантина, от ограничений. Но надо понимать, что в случае ухудшения ситуации будет коллапс медицины. Если больных будет в разы больше - будет большая проблема с лечением», - подчеркнул Кличко.
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