Из них 23 ребенка, 176 пациентов - в тяжелом состоянии.

В стационарах столичных медицинских учреждений на сегодня лечатся 968 больных COVID-19, из них 23 ребенка, 176 пациентов - в тяжелом состоянии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинге.

По его информации, из числа госпитализированных 255 - получают кислородную терапию, 19 пациентов - под аппаратами искусственной вентиляции легких. Еще 92 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

С воспалением легких в стационарах Киева сейчас лечатся 418 больных.

Кличко заверил, что в городе на сегодня достаточно коек и палат в медучреждениях для приема больных COVID-19.

«Сегодня в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19, по два-три человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных на коронавирус. Всего в 18 медучреждениях столицы, подготовленных для приема больных COVID-19, более 2000 коек. Все они-в изолированных отделениях. В каждой палате есть система подачи кислорода. И каждая палата-также изолирована. Аппаратов ИВЛ в больницах сегодня более 400", - сказал он.

По его словам, врачам на сегодня хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, которые закупает город, ситуация с заболеваемостью пока контролируемая.

«Я хочу подчеркнуть, ситуация контролируемая, пока не произошло инфекционного взрыва. Как это было в других странах. Если продолжится такая динамика заболеваемости, если люди и дальше будут игнорировать своей безопасностью, ситуация может резко измениться», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в таком случае придется снова возвращаться к строгому карантину.

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Автор: Инна Андалицкая