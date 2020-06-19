В пяти школах и одном лицее заболели учителя, еще в одной школе заболел завуч.

В шести школах Киева зафиксировали случаи заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, говорится в Telegram-канале «Корона Киев».

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В частности, за последнюю неделю по одному случаю обнаружили в школах № 270, № 212, № 282 и в лицее № 51, а также в школе № 235 и школе № 197.

«Там везде заболели учителя. В школе № 308 коронавирусом заболел завуч. Всех работников, поскольку много было контактных, отправили на самоизоляцию», – сообщил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за сутки подтвердили 92 случая заболевания на COVID-19, один человек умер.

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