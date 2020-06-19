В шести школах Киева зафиксировали случаи заболевания коронавирусом
16:22, 19 июня 2020Страна
205 0
В пяти школах и одном лицее заболели учителя, еще в одной школе заболел завуч.
В школе № 308 всех работников отправили на самоизоляцию / фото pixabay.com
В шести школах Киева зафиксировали случаи заболевания коронавирусом.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, говорится в Telegram-канале «Корона Киев».
Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 19 июня (онлайн)
В частности, за последнюю неделю по одному случаю обнаружили в школах № 270, № 212, № 282 и в лицее № 51, а также в школе № 235 и школе № 197.
«Там везде заболели учителя. В школе № 308 коронавирусом заболел завуч. Всех работников, поскольку много было контактных, отправили на самоизоляцию», – сообщил Кличко.
Как сообщал УНИАН, в Киеве за сутки подтвердили 92 случая заболевания на COVID-19, один человек умер.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter