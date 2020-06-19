В «Киевпастрансе» выявили двух больных COVID-19 работников администрации автопарка

Эти работники жили в общежитии предприятия, круг их контактных лиц установлен и проведено обследование.

В коммунальном предприятии «Киевпастранс» выявили двух больных COVID-19 работников администрации автопарка, которые не выходят на рейсы с пассажирами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

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«У них легкое течение болезни. И сейчас они на самоизоляции за пределами города, потому что не киевляне. Эти работники жили в общежитии предприятия. Круг контактных лиц выявили и обследовали. Больных среди них нет. В общежитии провели усиленную дезинфекцию», - сказал Кличко.

Он также отметил, что все водители коммунального общественного транспорта ежедневно проходят медицинский осмотр и измерение температуры.

«Если у кого-то из них выявляют признаки заболевания, этого человека не допускают к работе и отправляют на обследование. Также общественный коммунальный транспорт продолжают дезинфицировать несколько раз в день», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за минувшие сутки подтвердили 92 случая заболевания COVID-19, один человек умер. На сегодня в столице уже 4176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

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