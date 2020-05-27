В столице за сутки значительно упало количество новых больных коронавирусом

За минувшие сутки в столице от коронавируса умерло трое людей. Всего за период пандемии – 64 летальных случая.

Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Четверо из них – медики.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "За минувшие сутки в столице от коронавируса умерли трое людей. Всего за период пандемии – 64 летальных случая", - отметил он.

По словам городского председателя, на сегодня в Киеве уже 2739 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

12 женщин в возрасте от 34 до 67 лет

14 мужчин в возрасте от 35 до 99 лет

1 девочка, которой 9 лет и 2 мальчика в возрасте 10 и 13 лет.

По данным Кличко, в больницы столицы были госпитализированы 10 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Поправились за сутки 44 человека. "То есть, впервые с начала пандемии у нас за сутки выздоровело больше людей, чем заболело. Всего коронавирус преодолели 442 жителя столицы", - подчеркнул мэр.

Сегодня в стационарах городских больниц с диагнозом коронавирус находятся 154 пациента. В том числе, трое детей. 46 больных в тяжелом состоянии. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"С подозрением на коронавирус в больницах столицы сегодня 91 человек. В частности, и 5 детей. Также тестируют на COVID-19 всех больных пневмонией. Их сегодня в стационарах медучреждений 322 лица. Только за минувшие сутки с диагнозом пневмония госпитализированы 59 жителей столицы", - подытожил мэр.

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