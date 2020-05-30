В Киеве зафиксирована новая вспышка коронавируса в общежитии, один человек умер

Среди заболевших семь медиков.За сутки в столице от коронавируса умер один человек.

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 55 человек. 7 из них - медики. Один случай - летальный.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "На сегодня в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - отметил он.

Среди тех, что заболели за сутки:

34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет

19 мужчин от 21 до 81 лет

1 девочка в возрасте 15 лет и 1 мальчик, которому 3 года.

По данным мэра, в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко сообщил, что поправились за сутки в столице 40 человек. Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.

"Также отмечу, что вчера в городе закрыли на карантин общежитие на улице Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все другие жители общежития находятся в самоизоляции, их обследуют медики", - сообщил Кличко.

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