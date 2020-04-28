В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 78 человек, среди них трое медиков и 7-месячный младенец

На сегодня в столице подтверждено 1298 случаев коронавирусной инфекции.

В Киеве за минувшие сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 78 человек, из которых три медицинских работника и 7-месячный младенец.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

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"По сравнению с предыдущими днями статистика сегодня не слишком оптимистичная ... За прошедшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание COVID-19, увеличилось еще на 78 человек, трое из них - медики. На сегодняшний день в столице 1 тыс. 298 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

По словам Кличко, за прошедшие сутки заболели 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет и три девушки в возрасте от 11 до 16 лет, а также 36 мужчин в возрасте от 23 до 70 лет и трое мальчиков в возрасте от 7 месяцев до 17 лет.

В больницы госпитализированы 22 пациента, остальные лечатся в самоизоляции под контролем медиков.

"Из подтвержденных случаев болезни 44% женщин (574 случая), 56% - мужчины (724). Среди больных 80 детей: 43 мальчиков и 37 девочек. Это немного больше 6% от общего количества больных. 120 медработников, то есть 9%. Служителей церкви - 179 человек (14%)", - отметил Кличко.

По возрастным категориям это люди от 18 до 29 лет - 15% (205 случаев), от 30 до 49 лет - 43% (564), от 50 до 65 лет - 11% (148).

Мэр вновь призвал киевлян соблюдать правила карантина и оставаться дома.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 28 апреля в Украине зарегистрировано 9 тыс. 410 случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.

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