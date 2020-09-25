За сутки количество больных COVID-19 в Киеве увеличилось на 380 человек, 9 человек умерли.

В Киеве за сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 380 человек, 9 человек умерли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинге.

«Киев вернулся в «желтую» зону эпидемической опасности. Но говорить о том, что ситуация резко улучшилась, мы не можем. За прошедшие сутки в столице - плюс 380 больных. 9 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 342 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 21 тысяча 45», - сказал Кличко.

По его данным, среди нововыявленных больных: 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 12 девочек от четырех месяцев до 16 лет, а также 153 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет и 17 мальчиков от двух до 17 лет.

Заболели, в частности, 10 медиков.

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В больницы столицы за сутки госпитализировали 49 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 96 человек. Всего коронавирус преодолели 6 тысяч 255 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 90, в Днепровском - 56 случаев, в Деснянском районе - 54 случая», - сообщил Кличко.

В больницах находятся 1045 больных COVID-19, из них 213 - в тяжелом состоянии.

"Сегодня в стационарах медучреждений лечатся 1045 больных, из них 21 ребенок. 213 пациентов - в тяжелом состоянии. 307 получают кислородную поддержку. 18 больных - под аппаратами ИВЛ", - заявил Кличко.

По его словам, еще 98 пациентов находятся в больницах с подозрением на COVID-19.

Кроме того, 430 человек находятся в стационарах с воспалением легких.

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Автор: Инна Андалицкая