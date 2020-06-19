Реанимация переполнена: в Александровской больнице Киева рассказали о ситуации с коронавирусом (видео)

Так же отмечается, что смертность от COVID-19 не уменьшается.

Нагрузка на больницы, предназначенные для помощи пациентам с коронавирусом, увеличилась. Особый прирост заболевших медики фиксируют в реанимациях.

Об этом рассказала главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко в Сниданок с 1+1.

"Переполнено отделение реанимации. Последний месяц восемь-десять тяжелых больных, из которых от 1 до 3 инфицированных находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Уменьшение количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью умирают", - подчеркнула Людмила Антоненко.

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Она отметила, что врачи уже четко различают симптомы коронавируса у больных даже до поступления результатов тестов.

"Клиническая картина типична. Большой процент больных COVID-19 поступают в больницу с высокой лихорадкой сразу. Мы ее уже отличаем от пневмонии, которая также наблюдается. Даже если нет положительного ПЦР-теста, то есть клиническая картина. Есть определенные изменения на компьютерной томографии легких", - подчеркнула врач.

По ее словам, инфицирование коронавирусом сопровождается обширной воспалительной реакцией. "Дексаметазон" (лекарства - ред.) действительно влияет, уменьшает воспалительный процесс и депрессию иммунной системы. Именно поэтому он назначается к лечению пациентов, но он никоим образом не влияет на вирус", - рассказала Людмила Антоненко.

Она также добавила, что в последнее время в протокол лечения больных также добавили препараты-антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови, что провоцирует COVID-19.

Руководитель Александрийской больницы предостерегает людей от пренебрежения карантином.

"Увеличение инфицированных больных связано с игнорированием и попранием всех мероприятий, которые были определены карантином. Только с этим", - подчеркнула Людмила Антоненко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 19 июня обнаружили 34 984 случая коронавирус. От начала пандемии умерли 985 человек. За последние сутки зафиксировали 921 новый случай. Количество выздоровевших составило уже 16 033.

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