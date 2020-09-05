С начала пандемии коронавирус унес жизни 234 киевлян.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале .
«Количество больных коронавирусом в столице не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили в 315 человек. Четверо больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 234 киевлян. На сегодня в столице уже 14 тыс. 792 подтвержденных случая заболевания COVID-19 », - написал мэр.
По его данным, вчера заболели 163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет, 132 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет, 9 девочек в возрасте от 1 до 15 лет и 11 мальчиков в возрасте от 4 лет до 17.
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Заболели, в том числе, и 7 медиков.
В больницы попали 42 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 97 человек. Всего коронавирус преодолели 4 тыс. 713 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 57, в Дарницком - 55 и в Оболонском районе - 39.
"Помните об элементарных правилах безопасности. Заботьтесь о своем здоровье и здоровье людей, которые рядом!" - отметил Кличко.
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