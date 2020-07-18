В Киеве зарегистрировали уже почти 7 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 (карта)

Выздоровели после COVID-19 2 тыс. 360 жителей Киева.

В столице с начала пандемии зарегистрировано почти 6,8 тыс. подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

По его данным, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили коронавирус, увеличилось еще на 108 человек.

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«Еще на 108 человек увеличилось за минувшие сутки количество жителей Киева, у которых выявили коронавирус. Двое больных умерли. На сегодняшний день в столице уже 6 тыс. 797 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

В числе заболевших 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет и две девочки, которым 6 и 8 лет. 50 мужчин от 18 до 85 лет. И трое мальчиков от 9 месяц до 8 лет. Заболели в том числе четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 40 человек. Всего коронавирус преодолели 2 тыс. 360 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Дарницком и Деснянском районах - по 26. В Соломенском - 14. И в Голосеевском и Святошинском районах - по 10 случаев», - отметил мэр.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 июля в Украине зарегистрировано 58 тыс. 111 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 477 летальных, 30 тыс. 525 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 847 новых случаев.

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