Всего за период пандемии от коронавируса в столице умерли 965 человек, выздоровели – 18759 киевлян.

В Киеве с начала пандемии зарегистрировано более 50,6 тыс. случаев коронавирусной болезни.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте такжеДиетолог дала украинцам совет, как укрепить иммунитет во время пандемии COVID-19"Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 921. 15 случаев - летальных. Всего от коронавируса в нашем городе за период пандемии умерли 965 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 50620", - написал он.

По данным Кличко, за прошедшие сутки заболели 53 ребенка и 42 медика. В больницы столицы за сутки госпитализировали 44 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 57 человек, а всего коронавирус преодолели 18759 киевлян.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Дарницком – 124, Оболонском – 121 и Деснянском – 120 – районах.

Коронавирус в мире и Украине: что известно на 15 ноября

По состоянию на утро 15 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире приближается к 54 миллионам.

В Украине с начала пандемии зафиксировано 535 857 случаев болезни COVID-19. За сутки обнаружили 10 861 нового инфицированного.

В связи с ростом случаев коронавируса в Украине введен карантин выходного дня, который начал действовать с 14 ноября.

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Автор: Антонина Доломанжи