В столице уже разрабатывают единый стандарт для работников социальной сферы, в том числе и для учителей, которые обязательно должны проходить ПЦР-тестирование.

В Киеве обещают бесплатно проводить тестирование на COVID-19 для работников социальной сферы, в частности учителей. Результат теста обещают предоставлять в течение 24-х часов.

Об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, передает 24 Канал.

По его словам, в столице уже разрабатывают единый стандарт для работников социальной сферы, в том числе и для учителей, которые обязательно должны проходить ПЦР-тестирование.

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«Все учителя Киева, которые заболели COVID-19, будут проходить тестирование за счет государства и получать результат в течение 24-х часов», – пояснил Олег Рубан.

Соответствующее решение, по его словам, могут принять уже до конца недели.

Коронавирус в Киеве: последние данные

За сутки в Киеве зарегистрированы 1213 новых больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1013 киевлян.

В стационарах медучреждений города лечится 1961 больной коронавирусом. Из них 32 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 723 пациента. Кислородную поддержку получают 1002 человека. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной.

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Автор: Денис Прядко