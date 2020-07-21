Столица пересекла черту в 7 тысяч подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Коронавирус в столице за минувшие сутки подтвердили еще у 73 человек, трое из них - медики.

На сегодняшний день в столице уже 7034 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook,

"Количество жителей Киева, у которых выявили коронавирус, увеличилось еще на 73 человека. Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах - по 10 случаев в каждом", - сообщил мэр.

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Среди новых заболевших - 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет и 5 девочек от 2 до 7 лет, а также 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и трое мальчиков от 4 до 8 лет. В числе заболевших - трое медиков.

В больницы столицы госпитализированы три пациента.

За минувшие сутки количество киевлян, выздоровевших от COVID-19, увеличилась на 68. В общем коронавирус преодолели 2455 жителей столицы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 июля в Украине количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 достигла 60 тыс. 166, за прошедшие сутки зарегистрировано 673 новых. Поправились после коронавирусной болезни 32 тыс. 199 человек, также зарегистрировано 1 тыс. 518 летальных случаев.

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