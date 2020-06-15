В Киеве коронавирус подтверждается у 5% людей, которым делают ПЦР-тесты

В столице на сегодняшний день самый высокий показатель ПЦР-тестирования - более 85 тестов на 100 тысяч горожан.

В Киеве коронавирус COVID-19 подтверждается у 5% людей, которым делают ПЦР-тесты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-брифинга.

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«Как я уже сообщал, в Киеве сегодня самый высокий показатель ПЦР-тестирования - более 85 тестов на 100 тысяч жителей города. Отмечу, что из всех сделанных тестов на выявление коронавируса не более 5% оказываются положительными», - сказал он.

Мэр отметил, что заболевшим делают два теста: первый - для выявления болезни, и второй - когда человек клинически выздоровел.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 15 июня в Киеве уже 3 тыс. 957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки - 53.

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