Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе.

По состоянию на 20 сентября в Киеве подтверждено 19 483 случаев коронавируса. За сутки болезнь подтвердили еще у 343 киевлян.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его данным, за минувшие сутки 4 больных скончались. За период пандемии коронавируса в Киеве унес жизни 316 человек.

Среди новых больных есть дети: 17 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 25 дней до 16 лет. Кроме того, заболели 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

31 пациент за минувшие сутки выздоровел. Всего коронавирус преодолели 5859 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 58. В Деснянском – 57. И в Оболонском районе – 52 случая.

Коронавирус в Украине - статистика 20 сентября

По состоянию на утро 20 сентября в Украине выявлено 175 678 случаев коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 2966 новых случаев.

Жертвами эпидемии в Украине стали 3557 человек, за минувшие сутки зафиксирован 41 летальный случай. В то же время 77 512 человек выздоровели (+758 в сутки).

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Автор: Дмитрий Захаров