Стало известно количество беременных киевлянок, переболевших коронавирусом

По словам главы Медкомиссии Киева, в мире нет статистики по смертности беременных от этой болезни.

В Киеве коронавирусной болезнью переболели 25 беременных.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Медицинской комиссии Киева, депутат Киевского горсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей.

«В Киеве зафиксировано в общем 25 женщин, которые во время беременности или родов имели коронавирус. Из них не было даже средней тяжести случая. Почти все больные переболели дома», - сообщил он.

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Гелевей заметил, что в мире нет статистики по смертности беременных от COVID-19.

«Знаю, что в Украине зафиксировано 3 случая смерти беременных от коронавируса», - сказал он и добавил: «К тому же есть вопросы по этим трем случаям, поскольку умершие от коронавируса не подлежат патологоанатомической экспертизе. Поэтому нельзя точно установить причину смерти».

Как сообщал УНИАН, еще у 150 жителей столицы обнаружили коронавирус за минувшие сутки, 1 человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 139 киевлян.

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