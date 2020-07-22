Кличко озвучил новые "неутешительные цифры" по COVID-19 в Киеве
За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 132 жителей столицы. 14 из них - дети.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
«Опять неутешительные цифры относительно распространения вируса в Киеве. За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы. 14 из них - дети. На сегодня в Киеве уже 7166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», – говорится в сообщении.
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Заболели:
57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет
61 человек в возрасте от 19 до 90 лет
8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет.
Заболели, в частности, и 4 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.
Выздоровели за минувшие сутки 66 жителей столицы. Всего коронавирус преодолели 2521 киевлянин.
Больше всего случаев заболевания выявили в минувшие сутки в Дарницком районе - 35. В Соломенском - 17. И Днепровском районе -16 случаев.
«Не относитесь легкомысленно к своему здоровью! Соблюдайте элементарные правила. Берегите себя!», – призвал мэр столицы.
Как сообщал УНИАН, в Украине коронавіирусной болезнью COVID-19 заболели уже 60 тыс. 995 человек, за минувшие сутки – 829.
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