Кличко озвучил новые "неутешительные цифры" по COVID-19 в Киеве

На сегодня в Киеве уже 7166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 132 жителей столицы. 14 из них - дети.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«Опять неутешительные цифры относительно распространения вируса в Киеве. За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы. 14 из них - дети. На сегодня в Киеве уже 7166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», – говорится в сообщении.

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Заболели:

57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет

61 человек в возрасте от 19 до 90 лет

8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет.

Заболели, в частности, и 4 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 66 жителей столицы. Всего коронавирус преодолели 2521 киевлянин.

Больше всего случаев заболевания выявили в минувшие сутки в Дарницком районе - 35. В Соломенском - 17. И Днепровском районе -16 случаев.

«Не относитесь легкомысленно к своему здоровью! Соблюдайте элементарные правила. Берегите себя!», – призвал мэр столицы.

Как сообщал УНИАН, в Украине коронавіирусной болезнью COVID-19 заболели уже 60 тыс. 995 человек, за минувшие сутки – 829.

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