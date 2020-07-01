В Киеве растет число людей с тяжелой формой коронавируса - Кличко

В больницах находятся 48 таких пациентов, семеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В Киеве растет количество людей с тяжелой формой заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

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«Отмечу, что в больницах столицы сегодня находятся 274 больных, в том числе 11 детей. К сожалению, увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их сегодня 48. Семь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщил Кличко.

По его словам, растет количество больных с пневмонией. С таким диагнозом в медицинских учреждениях города лечатся 442 человек. В частности, за прошедшие сутки госпитализировали 40 таких пациентов.

По информации Кличко, больницы для приема больных COVID-19 первой волны, в которых в общей сложности почти 900 коек, заполнены на 31%. Это 8 городских больниц и два родильных дома.

Как сказал Кличко, для второй волны приема больных город подготовил еще почти 800 коек в 7 медучреждениях.

«Дополнительно созданы места в Александровской больнице. Там выделили еще один корпус для приема и лечения больных - еще 70 койкомест, а также места в специализированных медицинских учреждениях», - сказал мэр.

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