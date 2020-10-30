Столица рассматривает возможность развертывания мобильного госпиталя для больных COVID-19 во Дворце спорта, Национальном экспоцентре и Международном выставочном центре.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время видеовключения из дома Киевский городской голова Виталий Кличко на онлайн-брифинге относительно ситуации с распространением коронавируса в городе.
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Он напомнил, что городские власти неоднократно обращались к правительству и Министерству здравоохранения, чтобы киевлян, больных COVID-19, принимали в государственных и ведомственных медучреждениях. Там есть 11 тысяч коек и квалифицированный персонал.
"Ответа, подчеркну, мы до сих пор так и не получили. Я убежден: сначала мы должны использовать те возможности, которые есть на базе медицинских учреждений. А потом уже, в случае необходимости, разворачивать мобильные госпитали", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что в Департаменте здравоохранения КГГА по требованию Минздрава подготовили расчеты по возможной работе мобильного госпиталя, и Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций города предоставил их Минздраву.
"Вариантами для развертывания инфекционного госпиталя для больных COVID-19 город предложил три объекта в столице. Это Дворец спорта, Национальный Экспоцентр Украины или Международный выставочный центр. И мы ждем заключений профильных научных учреждений и предложений их специалистов по организации работы предложенных объектов, если в каком-то из них придется разворачивать мобильный госпиталь", - сказал Кличко.
Мэр при этом сообщил, что на сегодня столица подготовила в коммунальных медучреждениях уже 3 тыс. 100 коек для больных COVID-19.
"Город самостоятельно подготовил уже почти 3 тыс. 100 коек в коммунальных медучреждениях. Заполненность их сегодня - 66%. Мы используем все свои резервы", - отметил Кличко.
Мобильный госпиталь для больных COVID-19
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