Председатель Киевской ОГА: мы находимся на грани второй волны эпидемии COVID-19

Володин призывает граждан максимально уделить внимание противоэпидемическим мерам и соблюдению карантинных требований.

Председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин заявил о том, что Украина на грани второй волны эпидемии COVID-19.

Читайте такжеВ Киеве за сутки побит антирекорд по количеству новых инфицированных коронавирусомОб этом он сказал во время онлайн-брифинга. Володин заявил об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в Украине.

«С понедельника в «желтой» зоне столица с соответствующими карантинными ограничениями. Сама Киевская область еще держится в «зеленой» зоне», - сказал председатель ОГА.

По словам Володина, за минувшие сутки в Киевской области зафиксировано 42 новых случая COVID-19, два человека умерли. Всего с начала пандемии в области заболели 4 тыс. 727 человек, в том числе 409 детей и 668 медиков, всего умерли 83 жителя области.

«По убеждению инфекционистов, мы находимся на грани второй волны эпидемии и должны быть максимально осторожными», - подчеркнул он.

По словам Володина, со своей стороны правоохранители продолжают регулярно проверять общественные места на соблюдение карантинных требований. За последнее время проведено около 6,5 тыс. проверок автостанций, вокзалов, общежитий, остановок общественного транспорта, заведений питания и отдыха.

«Только вместе мы можем избежать обострения ситуации и блокировки экономики области, как это происходило весной. Для этого должны максимально уделить внимание мерам безопасности и другим необходимым мерам по соблюдению карантинных требований», - подчеркнул Володин.

Коронавирус в Украине:

В Украине на утро 20 августа зарегистрировано 98 тыс. 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 184 летальных, 50 тыс. 441 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2 тыс. 134 новых случая.

В Киеве за сутки вирус обнаружили у 227 человек.

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Автор: Константин Гончаров