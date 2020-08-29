На сегодня в столице уже 12 тыс. 984 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает расти. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 265 человек. В частности, у 19 детей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"6 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 193 киевлян", - заявил он.

На сегодня в столице уже 12 тыс. 984 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Так, в больницы столицы попали 48 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Читайте такжеНа Тернопольщине за сутки зафиксировали 234 новых заражений COVID-19

Выздоровели за прошедшие сутки 159 человек. Всего коронавирус преодолели 4229 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 50. В Днепровском – 40. И в Деснянском районе – 34 случая", - добавил мэр.

Коронавирус в Украине и мире: статистика по состоянию на 29 августа

По состоянию на утро 29 августа в Украине зарегистрировали еще 2 481 случай коронавируса. С начала пандемии уже 116 978 больных.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве – 265, Харьковской области – 247 и Тернопольской – 227. При этом удалось выздороветь 56 138 гражданам, в эти сутки – 1 055. В то же время активных больных в Украине 58 348 человек, за сегодня – 1 385. С начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 2 492, за сегодня 41 летальный случай.

На утро 29 августа в мире уже 24 734 448 больных коронавирусом с начала пандемии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко