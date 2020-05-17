В Киеве подтвердилось еще 59 случаев COVID-19

Трое больных умерли, всего в столице уже 48 летальных случаев.

За минувшие сутки в Киеве зафиксировано еще 59 случаев COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Количество жителей города, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 59 человек. Среди них – 10 медиков. Трое людей умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев», - сообщил мэр и добавил, что на сегодня в Киеве 2280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Кличко уточнил, что среди лиц, заболевших - 34 женщины, 2 девочки, 22 мужчины, годовалый мальчик. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов.

По данным мэра, всего в столице COVID-19 переболели 224 человека, за минувшие сутки выздоровели двое киевлян.

Напомним, по состоянию на 09:00 17 мая в Украине зафиксирован 18 291 случай заражения коронавирусом. За сутки выявлено 433 новых случая – на 95 меньше, чем было зафиксировано 16 мая (528).

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