В Киеве предусмотрено почти 4 тысячи коек в 24 коммунальных медучреждениях.

Больницы Киева, оборудованные для приема больных COVID-19, заполнены на 62%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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По его словам, в Киеве продолжают увеличивать количество койкомест.

«На сегодняшний день мы уже подготовили почти 4 тысячи коек в 24 коммунальных медучреждениях. В частности, на этой неделе город определил почти 800 коек в четырех городских больницах. И их сейчас готовят для приема больных в больницах № 3, 5, 7 и 12», - сказал Кличко.

Как отметил мэр, также увеличено количество койкомест для приема больных COVID-19 в роддоме № 3 и в Центре нефрологии и диализа.

По данным Кличко, сегодня в стационарах лечатся 2011 больных COVID-19, из них 39 детей. В тяжелом состоянии находятся 547 пациентов. Кислородную поддержку получают 797 человек. Под аппаратами ИВЛ - 38 больных.

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Автор: Инна Андалицкая