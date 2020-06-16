Коронавирус в Киеве немного снизил темпы: за сутки плюс 28 людей с COVID-19

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 7, Деснянском - 5, и Днепровском - 4 случая.

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 28 человек, двое больных умерли.

Об этом сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко в Telegram-канале.

"Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 28. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 3985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

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Среди заболевших: 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и девочка, которой 9 лет, 9 мужчин - от 18 до 75 лет, и семилетний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали двоих пациентов, другие - на самоизоляции под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 7, Деснянском - 5, и в Днепровском - 4 случая.

"Такое количество больных за сутки, к сожалению, не свидетельствует о том, что вирус резко отступил. Вчера в Минздраве, куда присылают все результаты лабораторных исследований, в связи с установкой новой программы по регистрации случаев заболевания и перебоями в работе интернета, некоторые данные обрабатывались с опозданием. "Киевский лабораторный центр Минздрава Украины" проводил исследования в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени. Поэтому расслабляться рано", - добавил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 16 июня зарегистрировано 32 тыс. 476 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 912 летальных, 14 тыс. 528 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 666 новых случаев.

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