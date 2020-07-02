Пандемия коронавируса в Киеве не утихает: сколько людей заболели и умерли за сутки (инфографика)
Коронавирус в столице не утихает: за прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом еще у 104 жителей столицы.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.
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"3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян. На сегодня в столице уже 5242 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в его сообщении.
Так, за сутки в Киеве заболели:
- 57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет
- 40 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет
- 3 девочки от 3 месяцев до 9 лет и 4 мальчика от 10 месяцев до 15 лет.
По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
"Выздоровели за сутки 44 человека. Всего коронавирус побороли 1642 жителя Киева", - добавил мэр.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 18. В Днепровском - 15. В Голосеевском и Святошинском районах - по 15 случаев.
Как сообщал УНИАН, пандемия коронавирусной инфекции в мире установила новый антирекорд: количество зараженных COVID-19 приближается к 11 миллионам человек.
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