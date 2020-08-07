На предприятии "Киевхлеб" в столице произошла вспышка коронавируса, цех-пекарню закрыли на карантин
В Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин цех-пекарню предприятия «Киевхлеб».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.
«О том, как распространяется болезнь и где в Киеве зафиксировали новые вспышки вируса. В частности, на предприятии «Киевхлеб». Сначала трое работников пекарни № 8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив - 77 работников. 37 человек оказались инфицированными», - сказал Кличко.
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По его словам, цех-пекарню закрыли на карантин, там осуществляют усиленную дезинфекцию, все больные и контактные лица находятся на самоизоляции.
Кроме того, сообщил Кличко, в Соломенском районе заболел один из специалистов районного управления образования.
«На сегодня установили 62 человека, с которыми контактировал больной. У трех из них - подозрение на коронавирус», - сообщил Кличко.
Как сообщал УНИАН, в Киеве зафиксировано уже более 9 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, за минувшие сутки - 186 новых.
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