Коронавирус в Киеве: количество новых случаев уменьшилось почти вдвое - плюс 66 человек за сутки (карта)

Так, в столице уже 9564 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на утро 10 августа в Киеве зафиксировано 66 новых случаев COVID-19 за сутки. Это на 54 случая меньше, чем инфицированных 9 августа (120).

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Всего в Киеве подтверждено 9564 случаев COVID-19.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, в больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За сутки заболели:

40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет

23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет

2 девочки - 2 и 15 лет и 1 мальчик 4 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14, в Дарницком - 10 и 9 случаев в Деснянском районе.

"Вирус не отступает, поэтому будьте осторожны! Берегите себя!", - подчеркнул мэр.

В Киевской области зафиксировано 4197 случаев COVID-19 (21 новый случай за сутки). С начала эпидемии выздоровели 2962 человека (девять человек в сутки), умерли 69 человек (один человек в сутки).

Напомним, 7 августа мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что Киев может вернуться к строгому карантину.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 августа на COVID-19 в Украине заболели 81 тыс. 957 человек. За прошедшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской области - 130, в Ивано-Франковской области - 121, в Харьковской области - 117 и Черновицкой области - 108. В общем выздоровели 44 тыс. 359 человек, зарегистрировано 1 тыс. 922 летальных случаев.

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