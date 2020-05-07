"Сжигают с соблюдением всех норм": Кличко рассказал, как в Киеве уничтожают медицинские отходы

Эти отходы сортируют в специальные емкости и сжигают с соблюдением всех норм.

В столице все медицинские отходы уничтожают по правилам, предусмотренным соответствующим приказом Министерства здравоохранения.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

«Медицинские отходы являются одними из самых опасных, они содержат патогенные микроорганизмы и токсические вещества, которые являются причиной инфекционных и неинфекционных болезней и приводит к загрязнению среды. Утилизация медицинских отходов в Украине с нарушением требований и нормативов предусматривает административную или уголовную ответственность. В столице все медицинские отходы уничтожают по правилам, которые прописаны в приказе Министерства здравоохранения», - отметил Кличко.

По его словам, эти отходы сортируют в специальные емкости и сжигают с соблюдением всех норм.

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«Только так можно обезвредить инфекцию, которая может содержаться в отходах. Что касается одноразовых масок и перчаток, которыми пользуются жители города, называть их медицинскими отходами нельзя, но и выбрасывать просто так, на улицу - тоже нельзя. Потому что, это, прежде всего, наносит вред экологии. Использованные медицинские маски и перчатки надо складывать в отдельный пакет и выбрасывать его только в мусорные баки. Далее, при сортировке, эти пакеты отбирают для дальнейшего сжигания», - подчеркнул мэр столицы.

Кличек заметил, что отходы сжигают в печи при температуре 800-1000 градусов, шлак удаляют, а дым перед выбросом очищают по установленной нормы.

«Хочу подчеркнуть, что таким образом утилизируют маски, например, в Китае, как сообщали местные специалисты», - добавил Кличко.